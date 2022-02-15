У Малайзії літак змінив напрямок через змію на борту

У Малайзії змінили внутрішній рейс авіакомпанії AirAsia після того, як борту виявили змію. Про це повідомляє CNN.

Інцидент стався 10 лютого. Літак прямував із міста Куала-Лумпур до Тавау. Кілька пасажирів помітили, що на борту літака знаходиться змія — і опублікували у соціальних мережах відео, як змія ковзає світловими панелями літака.

Тільки-но пілот дізнався про «зайця» на борту, літак перенаправили до міста Кучінг. Там його дезінфікували і, ймовірно, прибрали змію.

«Це дуже рідкісний інцидент, який час від часу може відбуватися на будь-якому літаку», — сказав капітан літака у коментарі CNN.