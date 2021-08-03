У Польщі літак Ryanair залишив в аеропорту 30 пасажирів. Очевидці кажуть, що пілот махав їм середнім пальцем

30 пасажирів в аеропорту польського Гданська не змогли вилетіти рейсом Ryanair до Бургасу (Болгарія), оскільки пілот літака відмовився пустити їх на борт.

Про це повідомляє RFM24.

Пасажири розказали, що прибули в аеропорт за 2,5 години до рейсу. На стійці реєстрації зібралось кількасот людей, які одночасно вилітали трьома різними рейсами авіакомпанії Ryanair. Усіх їх обслуговували лише троє працівників, одразу ж утворились довгі черги. Однак працівники аеропорту забрали весь багаж, видали пасажирам посадкові талони, після чого пасажири пройшли паспортний контроль.

Одна з пасажирок розповіла, що на кожному етапі контролю їх запевняли, що попри затримку багаж не полетить без пасажирів. Але безпосередньо перед входом на борт літака капітан повідомив 30 туристам, що запізнюється на півтори години і більше нікого не пустить у літак. «Він помахав нам середнім пальцем і полетів геть. Із нашим багажем», — заявив один із пасажирів.

Представник Ryanair заявив туристам, що вони можуть безплатно забронювати квитки на наступний рейс до Бургасу, який летітиме в середу. Однак виявилося, що на борту того рейсу не вистачає місця для всіх. Пасажири пробули в аеропорту майже до півночі, вони скаржаться, що тим, хто не зміг вилетіти, не запропонували ані готелю, ані навіть води.