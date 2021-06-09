У США через нашестя цикад не зміг злетіти літак із журналістами, які висвітлюватимуть візит Байдена до Європи

Літак з американськими журналістами, які будуть висвітлювати візит президента США Джо Байдена до Європи, не зміг злетіти через нашестя цикад.

Про це повідомляє Yahoo News.

Комахи забралися до двигунів літака, не давши судну злетіти з міжнародного аеропорту Даллеса у Вашингтоні о 21:00 за місцевим часом (04:00 за Києвом). Зрештою було ухвалено рішення підготувати інший літак.

Зазначається, що повсталі з ґрунту комахи скидають оболонку, спаровуються і відкладають яйця, а потім гинуть. Один такий цикл триває приблизно 17 років. «Я памʼятатиму це нескінченне очікування рейсу через 17 років, цикади!» — написав у Twitter старший кореспондент CNN у Білому домі Філ Маттінглі.

Мільярди цикад зʼявилися в різних штатах США, зокрема в Меріленді, Пенсільванії, Вірджинії, Індіані та Теннессі. Видання нагадало, що востаннє, коли вони зʼявлялися, Джордж Буш — молодший був президентом США, соцмережа Facebook щойно була створена, а Афіни готувалися проводити літні Олімпійські ігри.