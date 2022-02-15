В Малайзии самолет сменил направление из-за змеи на борту

В Малайзии сменили внутренний рейс авиакомпании AirAsia после того, как борту обнаружили змею. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел 10 февраля. Самолет направлялся из города Куала-Лумпур в Тавау. Несколько пассажиров заметили, что на борту самолета находится змея, и опубликовали в социальных сетях видео, как змея скользит по световым панелям самолета.

Как только пилот узнал о «зайце» на борту, самолет перенаправили в город Кучинг. Там его дезинфицировали и, вероятно, убрали змею.

«Это очень редкий инцидент, который иногда может происходить на любом самолете», — сказал капитан самолета в комментарии CNN.