УЄФА відкликала претензії до німецького закладу через назву піци «Ліга шампіньйонів»

Пекельце

Lavi Perchik / Unsplash

Спілка європейських футбольних асоціацій УЄФА відкликала претензію на назву замороженої піци «Ліга шампіньйонів» (Champignons League), що за назвою схоже на щорічний футбольний турнір між європейськими країнами «Ліга чемпіонів».

Про це заклад повідомив в Instagram.

Скарга була до німецької піцерії Pizza Wolke, що у місті Гіссен (неподалік Франкфурта). Заклад у січні отримав скаргу від юриста, який діє від імені УЄФА, з проханням припинити використовувати назву «Ліга шампіньйонів» для своєї грибної піци. Тоді юристи запропонували відмовитись від цієї назви, якщо ні — був би судовий позов.

BBC пише, що УЄФА, судячи з усього, передумала і звинуватила у цьому рішенні «надмірно старанного місцевого агента».

«Очевидно, що УЄФА серйозно ставиться до захисту своєї інтелектуальної власності, але цей випадок, схоже, є випадком надмірно ретельної діяльності місцевого агента з питань товарних знаків, який діє надто поспішно. Ліга чемпіонів може щасливо жити поруч із цією піццею, що апетитно звучить», — врешті відповіли в УЄФА.