УЄФА відкликала претензії до німецького закладу через назву піци «Ліга шампіньйонів»

Спілка європейських футбольних асоціацій УЄФА відкликала претензію на назву замороженої піци «Ліга шампіньйонів» (Champignons League), що за назвою схоже на щорічний футбольний турнір між європейськими країнами «Ліга чемпіонів».

Про це заклад повідомив в Instagram.

Скарга була до німецької піцерії Pizza Wolke, що у місті Гіссен (неподалік Франкфурта). Заклад у січні отримав скаргу від юриста, який діє від імені УЄФА, з проханням припинити використовувати назву «Ліга шампіньйонів» для своєї грибної піци. Тоді юристи запропонували відмовитись від цієї назви, якщо ні — був би судовий позов.