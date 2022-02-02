УЕФА отозвала претензии к немецкому заведению из-за названия пиццы «Лига шампиньонов»

Жалоба была к немецкой пиццерии Pizza Wolke в городе Гиссен (недалеко от Франкфурта). Заведение в январе получило жалобу от юриста, который действовал от имени УЕФА, с просьбой прекратить использовать название «Лига шампиньонов» для своей грибной пиццы. Тогда юристы предложили отказаться от этого названия, если нет, был бы судебный иск.

Об этом заведение сообщило в Instagram .

Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА отозвал претензию на название замороженной пиццы «Лига шампиньонов» (Champignons League), что похоже на ежегодный футбольный турнир между европейскими странами — Лига чемпионов.

BBC пишет, что УЕФА, судя по всему, передумала и обвинила в этом решении «чрезмерно усердного местного агента».

«Очевидно, что УЕФА серьезно относится к защите своей интеллектуальной собственности, но этот случай, похоже, является чрезвычайно тщательной деятельностью местного агента по вопросам товарных знаков, который действует слишком поспешно. Лига чемпионов может счастливо жить рядом с аппетитно звучащей пиццей», — в итоге сообщили в УЕФА.