У Швеції вʼязні взяли в заручники охоронців колонії. Як викуп вони зажадали 20 піц

У Швеції двоє увʼязнених вʼязниці суворого режиму на девʼять годин взяли в заручники двох охоронців. Як викуп вони зажадали вертоліт, але потім пішли на поступки і зменшили ставку до 20 піц — собі і сусідам по камері.

Чоловіки відбувають покарання за вбивство, пише Aftonbladet.

Увʼязненим вдалося проникнути в кімнату охорони. Вони були озброєні саморобною зброєю: лезами бритви, які кріпилися до зубних щіток.