Запорізький суддя на корпоративі співав пісню Михайла Круга. У суді прокоментували: про смаки не сперечаються

Пекельце

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

12 січня у соціальних мережах почало ширитись відео, як суддя Шевченківського районного суду міста Запоріжжя на корпоративі виконував пісню «Кольщик» російського співака Михайла Круга. Його розкритикували за вибір композиції, а сам суд заявив, що про смаки не сперечаються.

Відео першим опублікував глава юридичної фундації DeJure Михайло Жернаков, воно набрало понад 300 поширень, його публікували навіть у ЗМІ. На ньому, крім Круга, чутно пісні Мурата Тхагалегова «За тебя калым отдам» та Олени Ваєнги «Желаю».

У коментарях суддів критикували за репертуар, а 13 січня на сторінці суду зʼявилась публікація із цього приводу. Там зазначили, що на відео зафіксований корпоратив 15 грудня з нагодня Дня працівника суду, захід відбувався в одному з ресторанів Запоріжжя, на святкуванні були присутні виключно судді, інших відвідувачів не було. У суді наголосили, що захід повністю оплатили присутні судді, а також, що вони мають право на відпочинок.

«Судді, як і всі інші громадяни України, мають право на відпочинок та особисте життя. Також судді, які і всі мешканці України, вправі самостійно обирати музичні твори, книги, фільми, вистави, які їм подобаються. Про смаки не сперечаються — говорить відома приказка», — додали у Шевченківському районному суді Запоріжжя.