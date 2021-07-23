У Львові суд оштрафував батька школяра. Хлопець публікував в Instagram меми про вчителів

Галицький районний суд Львова оштрафував батька 15-річного школяра за те, що його син публікував у соцмережі Instagram меми про вчителів.

Про це пише Zaxid.net.

За даними матеріалів справи, у липні 2020 року учень львівської школи №10 імені святої Марії Магдалини завів сторінку в Instagram, де публікував меми про вчителів.

Самі ж викладачі подали заяву в поліцію. Вони розцінили меми про себе як булінг.

Під час суду батько школяра повністю визнав свою провину у невиконанні обов’язків щодо виховання дітей. За це йому присудили штраф у 850 гривень, а також він повинен буде сплатити 420 гривень судового сбору. Батьки школяра апеляцію на рішення суду не подавали.