Печерський суд Києва постановив «відправити справу про порушення карантину нах*р», а потім приховав її з реєстру

Суддя Печерського районного суду Олег Білоцерковець виніс постанову в адміністративній справі про порушення карантину, у якій йдеться, що справу треба закрити та «відправити нах*р».

Відповідне рішення було опубліковано на порталі Єдиного реєстру судових рішень, але зараз його приховали.

Зараз на місці цієї постанови стоїть текст «Доступ до документа обмежено на підставі листа суду, оскільки вказана постанова не відповідає оригіналу судового рішення через допущену технічну помилку під час його надсилання до Єдиного державного реєстру судових рішень».

Це рішення ухвалили та опублікували ще влітку 2021 року. У лютому адміністратор закладу за адресою Паркова дорога, 2 вчасно не закрив заклад (за цією адресою розташований популярний нічний клуб «Зелений театр»). На судове засідання обвинувачений не зʼявився. Його вина була повністю доведена протоколом, рапортом та фотознімками, але термін притягнення до адміністративної відповідальності у справі сплив, через що провадження закрили.