У Новій Зеландії чоловік заявив, що за день отримав 10 щеплень від коронавірусу (імовірно, за гроші)

Пекельце

Diana Polekhina / Unsplash

У Новій Зеландії чоловік заявив, що за один день отримав 10 доз вакцини від коронавірусу від імені різних людей. Про це повідомляє The Guardian.

За даними журналістів, чоловік відвідав кілька центрів імунізації та, імовірно, за гроші від сторонніх людей 10 разів вакцинувався. The Guardian пише, що це досить поширена практика у країні: люди платять кошти, аби інша людина вакцинувалась від їхнього імені. У Новій Зеландії вакцини можна замовити через сайт, лікаря або звернутися до центрів прийому пацієнтів. Щоб зробити щеплення, людина має повідомити медичному працівнику своє імʼя, дату народження, адресу проживання — жодної додаткової ідентифікації (документ, що посвідчує особу, наприклад) надавати не потрібно.

У МОЗ заявили, що серйозно ставляться до цього питання: «Ми дуже стурбовані цією ситуацією і працюємо з відповідними агенціями». Міністерство закликало всіх, хто отримав більше доз вакцини, ніж рекомендовано, звернутися за медичною допомогою. Місцеві вакцинологи заявили, що даних про щеплення по 10 разів немає, але навряд чи чоловік сильно постраждає — у нього можливі лихоманка і головний біль.

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