У США жінка зламала систему школи льотної підготовки та позначила проблемні літаки як «придатні до польотів»

Пекельце

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У США, у штаті Флорида жінка зламала компʼютерну систему школи льотної підготовки і змінила інформацію про літаки: ті, у яких були проблеми з технічним обслуговуванням, стали «допущеними до польотів». Це могло поставити під загрозу безпеку і життя пілотів.

Про це повідомляє Vice з посиланням на звіт поліції та матеріали суду.

Ідеться про 26-річну Лорен Лайд, яка раніше працювала у школі льотної підготовки Melbourne Flight Training. Вона пішла з посади менеджера в кінці листопада 2019 року, після того як компанія звільнила її батька. Поліцейські зʼясували, що всі дані змінила в системі саме Лорен, а її батько заявив, що до цього вчинку її довели романтичні стосунки з власником школи Дереком Феллоном. Імовірно, таким чином вона хотіла йому помститись.

Жінку заарештували та звинуватили в шахрайстві з використанням компʼютера і в двох несанкціонованих входах у систему льотної школи.

Генеральний директор Melbourne Flight Training Дерек Фаллон ателефонував у поліцію 17 січня 2020 року і повідомив, що за пʼять днів до цього він увійшов до свого облікового запису і виявив, що була відсутня певна інформація: хтось видалив записи, повʼязані з проблемними літаками та всі нагадування про їх перевірки.

«Це означає, що літаки, які могли бути небезпечними для польоту, навмисно позначили «придатними». Ця ситуація могла поставити під загрозу людські життя», — заявив Феллон у письмових свідченнях під присягою. У зломі він звинуватив саме Лорен.

Власник Flight Circle виявив, що інформацію підробив хтось, хто увійшов до системи з обліковими даними чинного менеджера (невідомо, звідки Лорен взяла пароль). Потім слідчі поліції отримали інформацію про IP-адресу і виявили, що вона належить Хемптону Лайду (батьку дівчини). Слідчі також запросили у Google інформацію про обліковий запис Gmail, який використовували для входу в додаток Flight Circle, і виявили, що адреса електронної пошти належала користувачеві з імʼям The Lides — це адреса електронної пошти родини.