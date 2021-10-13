В США женщина взломала систему школы летной подготовки и обозначила проблемные самолеты как «пригодные к полетам»

В США, в штате Флорида женщина взломала компьютерную систему школы летной подготовки и изменила информацию о самолетах: те, у которых были проблемы с техническим обслуживанием, стали «пригодными к полетам». Это могло поставить под угрозу безопасность и жизнь пилотов.

Об этом сообщает Vice со ссылкой на отчет полиции и материалы суда.

Речь идет о 26-летней Лорен Лайд, которая раньше работала в школе летной подготовки Melbourne Flight Training. Она ушла с должности менеджера в конце ноября 2019 года, после того как компания уволила ее отца. Полицейские выяснили, что все данные в системе изменила именно Лорен, а ее отец заявил, что это произошло из-за ее романтических отношений с владельцем школы Дереком Фэллоном. Вероятно, таким образом она хотела ему отомстить.

Женщину арестовали и обвинили в мошенничестве с использованием компьютера и в двух несанкционированных входах в систему летной школы.