У США жінка зламала систему школи льотної підготовки та позначила проблемні літаки як «придатні до польотів»

У США, у штаті Флорида жінка зламала компʼютерну систему школи льотної підготовки і змінила інформацію про літаки: ті, у яких були проблеми з технічним обслуговуванням, стали «допущеними до польотів». Це могло поставити під загрозу безпеку і життя пілотів.

Про це повідомляє Vice з посиланням на звіт поліції та матеріали суду.

Ідеться про 26-річну Лорен Лайд, яка раніше працювала у школі льотної підготовки Melbourne Flight Training. Вона пішла з посади менеджера в кінці листопада 2019 року, після того як компанія звільнила її батька. Поліцейські зʼясували, що всі дані змінила в системі саме Лорен, а її батько заявив, що до цього вчинку її довели романтичні стосунки з власником школи Дереком Феллоном. Імовірно, таким чином вона хотіла йому помститись.

Жінку заарештували та звинуватили в шахрайстві з використанням компʼютера і в двох несанкціонованих входах у систему льотної школи.