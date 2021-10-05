У США темношкіра жінка в листах вдавала члена Ку-клукс-клану і лякала сусідів. Тепер її звинувачують у тероризмі

Пекельце

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У США ,у передмісті Атланти (штат Джорджія) арештували і висунули звинувачення у тероризмі 30-річній темношкірій жінці, яка вдавала із себе білого члена Ку-клукс-клану та погрожувала повісити темношкірих людей — так вона лякала сусідів.

Про це повідомляє The Independent.

Жінку звати Терреша Лукас. Інцидент стався в містечку Дугласвілль. Звинувачення їй висунули в терористичних загрозах за те, що вона залишала в поштових скриньках сусідів рукописні записки з «расовим мотивом»: там були загрози спалити будинки і вбити людей. Лукас описувала себе як білого чоловіка зростом 1,8 метра з довгою рудою бородою, який не жив по сусідству.

Такі записки виявили в поштових ящиках вісьмох домів темношкірих людей. Першу знайшли у грудні 2020 року. Люди заявляли, що вони жили у страху.

Майже рік поліція це розслідувала, а у вересні 2021 року отримала ордер на обшук після розмови з жителями району та перегляду відеозаписів з камер, встановлених у дверні дзвінки. Під час обшуків у пані Лукас встановили, що це вона писала записки із погрозами (збіг за почерком).

«У листі використовується слово «н*гер», ідеться про Ку-клукс-клан, повішення людей, убивство дітей, убивство цілих сімей і підпали будинків», — пояснив детектив і додав, що суд вже відмовив жінці у праві вийти під заставу.