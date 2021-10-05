У США темношкіра жінка в листах вдавала члена Ку-клукс-клану і лякала сусідів. Тепер її звинувачують у тероризмі

У США ,у передмісті Атланти (штат Джорджія) арештували і висунули звинувачення у тероризмі 30-річній темношкірій жінці, яка вдавала із себе білого члена Ку-клукс-клану та погрожувала повісити темношкірих людей — так вона лякала сусідів.

Про це повідомляє The Independent.

Жінку звати Терреша Лукас. Інцидент стався в містечку Дугласвілль. Звинувачення їй висунули в терористичних загрозах за те, що вона залишала в поштових скриньках сусідів рукописні записки з «расовим мотивом»: там були загрози спалити будинки і вбити людей. Лукас описувала себе як білого чоловіка зростом 1,8 метра з довгою рудою бородою, який не жив по сусідству.