В США темнокожая женщина в письмах прикидывалась членом Ку-клукс-клана и пугала соседей. Теперь ее обвиняют в терроризме

В США, в пригороде Атланты (штат Джорджия) арестовали и предъявили обвинение в терроризме 30-летней темнокожей женщине, которая прикидывалась белым членом Ку-клукс-клана и угрожала повесить темнокожих людей — так она пугала соседей.

Об этом сообщает The Independent.

Женщину зовут Терреша Лукас. Инцидент произошел в городке Дугласвилль. Обвинение ей предъявили в террористических угрозах за то, что она оставляла в почтовых ящиках соседей рукописные записки с «расовым мотивом»: там были угрозы сжечь дома и убить людей. Лукас описывала себя как белого мужчину ростом 1,8 метра с длинной рыжей бородой, который не жил по соседству.