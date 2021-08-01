З Олімпійських ігор дискваліфікували двох грузинських спортсменів, які поїхали на екскурсію в Токіо

Пекельце

vazha_margvelashvili / Instagram

З Олімпійських ігор у Токіо дискваліфікували двох грузинських дзюдоїстів, які покинули спортивне містечко та поїхали на екскурсію визначними місцями Токіо. Правила змагань забороняють покидати місце поселення.

Про це повідомляє Kyodo.

Ідеться про срібних призерів Важу Маргвелашвілі і Лашу Шавдатуашвілі. Спортсменів помітили увечері 27 липня у формі грузинської команди. Вони фотографувалися біля Токійської вежі з кількома іншими людьми. Представник оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор у Токіо сказав на брифінгу 31 липня, що це був «кричущий випадок» порушення правил, і спортсменам більше не дозволяють брати участь в Олімпійських іграх.

Правила для олімпійських учасників говорять, що спортсмени «повинні залишати житло тільки для відвідування офіційних місць проведення ігор і додаткових місць, які вказали у своєму плані». Спортсменам забороняється гуляти містом і відвідувати туристичні райони, магазини, ресторани, бари чи тренажерні зали, а також забороняється користуватися громадським транспортом. За порушення цих правил можуть дискваліфікувати.

Перед цим організатори змагань позбавили акредитації чотирьох іноземних електриків, яких заарештували перед іграми за підозрою у вживанні кокаїну.