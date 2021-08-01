С Олимпийских игр дисквалифицировали двух грузинских спортсменов, которые поехали на экскурсию в Токио

С Олимпийских игр в Токио дисквалифицировали двух грузинских дзюдоистов, которые покинули спортивный городок и поехали на экскурсию по достопримечательностям Токио. Правила соревнований запрещают покидать место поселения.

Об этом сообщает Kyodo.

Речь идет о серебряных призерах Важе Маргвелашвили и Лаше Шавдатуашвили. Спортсменов заметили вечером 27 июня в форме грузинской команды. Они фотографировались у Токийской башни с несколькими другими людьми. Представитель оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио сказал на брифинге 31 июля, что это был «вопиющий случай» нарушения правил, и спортсменам больше не позволяют участвовать в Олимпийских играх.