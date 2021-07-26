Корейський телеканал вибачився, що на відкритті Олімпійських ігор представив Україну Чорнобилем

Зображення викликали критику з боку глядачів, які назвали їх образливими або стереотипними. Так, наприклад, коли виходили українські спортсмени, телеведучий нагадав глядачам, що у 1986 році в Україні сталася Чорнобильська ядерна катастрофа. На екрані в цей момент була фотографія атомної електростанції.

Телеканал Південної Кореї MBC вибачився за «недоречні» зображення, які зʼявилися поруч із назвами кількох країн під час відкриття Олімпійських ігор 23 липня .

«Зображення і підписи призначені для того, щоб глядачам було легше швидко впізнати країни, які виходили під час церемонії відкриття. Однак ми визнаємо, що країнам не приділялося належної уваги, а перевірка була недостатньо ретельною. Це непрощенна помилка», — йдеться в заяві телеканалу MBС.

Мовник зазначив, що проведе розслідування щодо того, як обирали ці фото, і перевірить супроводжувальні підписи.

«Крім того, ми кардинально переглянемо систему виробництва спортивних програм, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому», — додали на каналі.