На Іграх французький боксер влаштував страйк — він годину сидів на рингу через дискваліфікацію

Інцидент стався у неділю, 1 серпня. Мурад Алієв обурився, коли суддя дискваліфікував його за чотири секунди до кінця другого раунду. Рефері зазначив, що Алієв навмисно використовував свою голову для зіткнення з британським опонентом Фрейзером Кларком. Після оголошення дискваліфікації Алієв сів на ринг. Потім до нього підійшли члени французької команди, щоб поговорити, і принесли води.

У Токіо на Олімпійських іграх французький боксер у надважкій вазі Мурад Алієв після поразки майже годину сидів у куті рингу на знак протесту. Він був незадоволений дискваліфікацією із чвертьфіналу через навмисний удар головою по супернику.

«Це був мій спосіб показати, що рішення було таким несправедливим. Я хотів боротися з усією цією несправедливістю, і, чесно кажучи, сьогодні у моїх товаришів по команді також були несправедливі результати. Я тренувався для цього все своє життя, і я прийшов сюди, і через рішення одного рефері я програв. [...] Я б виграв, але вже було написано, що я дискваліфікований. Я готувавcя до цього все своє життя, тому злитися на цей результат природно», — пояснив спортсмен.

Алієв сидів в кутку рингу близько 30 хвилин. Потім пішов разом з організаторами, але через 15 хвилин повернувся на ринг. Він залишався там ще близько 15 хвилин, після чого завершив страйк.

Алієв і Кларк вели бій протягом двох раундів. Кларк, який виборов медаль за перемогу, назвав це рішення справедливим. 26-річний Мурад Алієв народився в Москві і у віці шести років переїхав до Франції. Він є чемпіоном Франції і срібним призером Європейських ігор у Білорусі.