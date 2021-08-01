З Олімпійських ігор дискваліфікували двох грузинських спортсменів, які поїхали на екскурсію в Токіо

З Олімпійських ігор у Токіо дискваліфікували двох грузинських дзюдоїстів, які покинули спортивне містечко та поїхали на екскурсію визначними місцями Токіо. Правила змагань забороняють покидати місце поселення.

Про це повідомляє Kyodo.

Ідеться про срібних призерів Важу Маргвелашвілі і Лашу Шавдатуашвілі. Спортсменів помітили увечері 27 липня у формі грузинської команди. Вони фотографувалися біля Токійської вежі з кількома іншими людьми. Представник оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор у Токіо сказав на брифінгу 31 липня, що це був «кричущий випадок» порушення правил, і спортсменам більше не дозволяють брати участь в Олімпійських іграх.