У Японії під час руху поїзда машиніст вийшов з кабіни в туалет. Тепер йому загрожує покарання

Пекельце

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У Японії машиністу швидкісного потягу загрожує дисциплінарне покарання за те, що він на кілька хвилин вийшов з кабіни, щоб сходити в туалет, а управління потягом доручив кондуктору без досвіду та прав на це. Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався вранці у неділю, 16 травня, коли поїзд їхав у центральну префектуру Сідзуока. 36-річний машиніст попросив кондуктора, у якого не було водійського посвідчення, управляти поїздом, який рухався зі швидкістю 150 км/год. Потім він пояснив, що у нього розболівся живіт і йому терміново потрібно було скористатися туалетом. На місці його не було приблизно три хвилини.

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На той час у вагонах перебували 160 пасажирів. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Залізнична компанія повідомила про ситуацію владі та вибачилася.

У правилах залізничної компанії JR Central зазначено, що при поганому самопочутті машиністи повинні звертатися у командний центр транспорту. Їм також дозволено попросити кондуктора взяти на себе управління, але тільки за наявності у нього водійського посвідчення. Тепер машиністу та кондуктору загрожують дисциплінарні стягнення.

Відомо, що залізниці Японії строго дотримуються високих стандартів безпеки, і залізничні аварії трапляються рідко. Останній великий інцидент стався у 2005 році, коли поїзд зійшов з рейок у західному місті Амагасакі — тоді загинули 107 людей. The Shinkansen — це мережа надшвидкісних поїздів Японії, які жодного разу за свою 57-річну історію не потрапляли в аварію.