У Японії почервоніло море через витік із пивоварного заводу

Мешканці міста Наго на півдні Японії виявили, що вода у морі із зазвичай чистого блакитного відтінку перетворилася на темно-червону.

Про це пише Bloomberg.

Причина — витік охолоджувальної рідини з пивоварного заводу Orion Breweries Ltd. Пивоварня звинуватила у зміні кольору води хімічний пропіленгліколь, який використовується в процесі охолодження, і перепросила за «незручності та занепокоєння».

У місцевих медіа представники охорони здоровʼя заявляли, що витік не матиме «серйозного впливу на довкілля».