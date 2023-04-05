У Японії арештували двох відвідувачів ресторану. Вони своїми паличками полізли у загальну миску з імбиром

В Японії, у місті Осака арештували двох чоловіків за те, що вони в ресторані використали свої палички для їжі, щоб дістати імбир із загальної миски.

Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент стався у вересні 2022 року. Вони використали свої палички, щоб зʼїсти маринований імбир із миски, яка призначена для всіх клієнтів у ресторані Yoshinoya, де подають гюдон — це страва з яловичини. Чоловіків звинувачують у перешкоджанні бізнесу та у псуванні майна, адже вони забруднли контейнер та імбир своїми паличками. За правилами відвідувачі повинні використовувати окремі палички, щоб додавати начинку до страви.