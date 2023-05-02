У Японії працівники кафе зброджували сік за допомогою бактерій зі своїх рук. Цю «технологію» одразу розкритикували

У Японії в кафе при готелі AWA Nishizu співробітники вирішили зброджувати сік бактеріями зі своїх рук. Таку «технологію» вони продемонстрували в ефірі японського телешоу Beat Takeshiʼs TV Tackle, пише NDTV.

У великий контейнер працівники кафе наливали сироп із мандаринів, а потім занурювали туди руку й перемішували все, «додаючи в напій бактерії зі своїх рук для ферментації рідини». Потім ним пригощали своїх відвідувачів.

Відео зібрало багато критики з боку глядачів — вони обурилися подібним підходом до приготування напоїв. І наголосили, що це порушення правил харчової безпеки, що може призвести до серйозних отруєнь.

Після скандалу кафе прибрало з меню сік і вибачилося: «Ми глибоко шкодуємо, що через брак знань про процес ферментації виникла така ситуація».