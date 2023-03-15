У Японії власник готелю скоїв самогубство після того як зізнався, що міняв воду в спа-ванні лише двічі на рік

У Японії власник 158-річного гостьового будинку Макото Ямада скоїв самогубство після того, як зізнався, що міняв воду у спа-ванні лише двічі на рік. Санітарна перевірка показала, що вода кишить потенційно смертельними бактеріями, які викликають пневмонію.

Ідеться про онсен – традиційну японську лазню або басейн, де використовується вода з термальних джерел.

Згідно з місцевими правилами, воду в онсені слід було міняти щотижня. Але керівництво готелю визнало, що її міняли лише двічі на рік.

Ямада, який пішов у відставку з посади президента компанії 2 березня, спершу публічно вибачився за це, а менш ніж за два тижні після звільнення його знайшли мертвим.

У його машині поліція знайшла записку, у якій було написано: «Мені дуже шкода. Я відчуваю моральну відповідальність за все. Будь ласка, подбайте про інше».