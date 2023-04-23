У Кенії лідер секти закликав вірян морити себе голодом, щоб «зустрітися з Ісусом». Поліція розслідує смерті десятків його послідовників

Поліція Кенії ексгумувала 21 тіло біля міста Малінді під час розслідування справи проповідника Пола Маккензі Нтенге, якого називають «лідером культу голодної смерті» — церкви Good News.

Про це пише BBC.

Поліцейські ідентифікували 58 поховань, а серед ексгумованих знайшли тіла дітей. Місцеві медіа пишуть, що в одній з могил похована ціла родина — три дитини та їхні батьки.

Маккензі, який за версією слідчих закликав послідовників морити себе голодом, щоб «зустрітися з Ісусом», заперечує провину і наполягає, що закрив свою церкву у 2019 році. Зараз чоловік під вартою в суді.

Reuters

Паталогоанатоми візьмуть зразки ДНК у померлих, щоб дізнатися, чи справді вони померли від голоду.