Церква шанувальників магічних грибів подала до суду на поліцейських через конфіскацію наркотиків

Церква магічних грибів в американському Окленді подала до суду на місцеву поліцію через рейд у 2020 році, який, на її думку, порушує конституційні та релігійні права групи. У ході рейву у парафіян цієї церкви конфіскували наркотики на суму $200 тисяч.
Про це пише Vice.
Засновник Церкви магічних грибів Дейв Ходжес сказав, що їхня організація налічує 60 000 членів, які платять $5 на місяць в обмін на «таїнство» — траву та гриби. Це місцеве відділення послідовників Церкви Амброзії, яка виступає за безпечний доступ до психоактивних речовин, щоб мати «прямий досвід спілкування з Богом».
У своєму позові організація посилається на Акт про відновлення релігійної свободи 1993 року. Цей закон дозволяє певним групам вживати заборонені наркотики. Наразі у США такий дозвіл мають церкви бразильського походження та церкви корінних американців — там вживають аяуаску та кактус пейот.
- 7 червня Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Крім того, у МОЗ зазначили, що вже готові до забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва. 10 червня у Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт про використання канабісу в медичних, промислових і наукових цілях.
- Законопроєкт передбачає, що українським пацієнтам буде дозволено купувати, зберігати та вживати ліки на основі медичних конопель, а лікарям — їх призначати. Бізнесу можна буде культивувати та вирощувати медичні коноплі на території України та виробляти з них ліки, перевозити й продавати їх на території України. Науковці зможуть досліджувати цю рослину, що стимулюватиме інновації в цій сфері.
- Однак для вирощування медичних конопель потрібно буде отримати дозвіл поліції на використання приміщень і спеціальну ліцензію. Також треба буде укласти договір з випробувальною лабораторією з контролю якості ліків або мати лабораторію у себе на території. Необхідно буде забезпечити доступ Нацполіції до своїх обʼєктів для відбору і дослідження зразків продукції.
- 14 червня Комітет Верховної Ради з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав урядовий законопроєкт про легалізацію в Україні медичного канабісу. Його рекомендували ухвалити в першому читанні.