Церква шанувальників магічних грибів подала до суду на поліцейських через конфіскацію наркотиків

Церква магічних грибів в американському Окленді подала до суду на місцеву поліцію через рейд у 2020 році, який, на її думку, порушує конституційні та релігійні права групи. У ході рейву у парафіян цієї церкви конфіскували наркотики на суму $200 тисяч.

Про це пише Vice.

Засновник Церкви магічних грибів Дейв Ходжес сказав, що їхня організація налічує 60 000 членів, які платять $5 на місяць в обмін на «таїнство» — траву та гриби. Це місцеве відділення послідовників Церкви Амброзії, яка виступає за безпечний доступ до психоактивних речовин, щоб мати «прямий досвід спілкування з Богом».

У своєму позові організація посилається на Акт про відновлення релігійної свободи 1993 року. Цей закон дозволяє певним групам вживати заборонені наркотики. Наразі у США такий дозвіл мають церкви бразильського походження та церкви корінних американців — там вживають аяуаску та кактус пейот.