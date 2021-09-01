У Британії прихильника білого панування засудили до читання класичної літератури

У Великій Британії 21-річного неонациста, прихильника переваги білої раси Бена Джона засудили до двох років умовно і читання класичної літератури.

Про це пише The Mirror.

Колишнього студента університету Де Монфор судили за зберігання інструкцій з виготовлення вибухівки і більше десяти тисяч текстів праворадикального напрямку. Присяжні визнали його винним у зберіганні корисної для підготовки теракту інформації. За це Джону могло загрожувати 15 років позбавлення волі.

Джон був включений в антитерористичну державну програму «Запобігання», яка виявляє прихильників екстремістських поглядів на ранніх етапах. Він кілька разів отримував попередження від влади, але продовжував виступати проти ЛГБТ-спільноти, іммігрантів і лібералів. Незабаром він назвав себе членом «фашистського підпілля Лінкольна» і написав маніфест.