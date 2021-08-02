Український стрілець Куліш претендував на бронзу на Олімпіаді — однак вистрілив у чужу мішень і посів останнє місце

На Олімпійських іграх у Токіо українець Сергій Куліш завершив виступи у змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки на 50 метрів з трьох положень. Він претендував на бронзову медаль, однак помилився і вистрілив у чужу мішень, через що посів останнє — восьме — місце у фіналі.
Про це повідомляє Tribuna.
Куліш тримався у першій трійці, однак посів останнє, восьме, місце. Згодом Куліш прокоментував свою помилку: «У мене розстібнувся ґудзик, я відчув якийсь дискомфорт. Але час минав, потрібно робити постріл. Таке трапилося. [...] Мабуть, хвилювання зіграло якусь роль. Мені важко, чесно. Таке трапляється раз на мільйон і сталося зараз. Важко щось говорити».
Перемогу ж здобув японець Чжан Чанхуан, встановивши новий олімпійський і світовий рекорд: він набрав 466,0 балів, у Куліша — 402,2.
Зазначимо, що український стрілок у 2016-му здобув срібну медаль на іграх в Ріо-де-Жанейро у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів.
Перед цим спортсменка з Венесуели побила рекорд українки Інеси Кравець у потрійному стрибку, який тримався понад 25 років. Венесуельська легкоатлетка стрибнула на 15 метрів 67 сантиметрів. Результат Кравець — 15 метрів 50 сантиметрів.
- Україна отримала вже шість нагород на Олімпійських іграх. Це срібло плавця Романчука та пʼять бронз. Перші дві вибороли дзюдоїстка Дарʼя Білодід (це перша в історії незалежної України нагорода в жіночому дзюдо) і фехтувальник Ігор Рейзлін (це перша олімпійська нагорода серед чоловіків у фехтуванні шпагою). Третю бронзу Олена Костевич і Олег Омельчук отримали у стрільбі з пневматичного пістолета. Четверту медаль здобув плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем, а пʼяту — тенісистка Еліна Світоліна (перша в історії українського тенісу олімпійська медаль).