Український стрілець Куліш претендував на бронзу на Олімпіаді — однак вистрілив у чужу мішень і посів останнє місце

На Олімпійських іграх у Токіо українець Сергій Куліш завершив виступи у змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки на 50 метрів з трьох положень. Він претендував на бронзову медаль, однак помилився і вистрілив у чужу мішень, через що посів останнє — восьме — місце у фіналі.

Про це повідомляє Tribuna.

Куліш тримався у першій трійці, однак посів останнє, восьме, місце. Згодом Куліш прокоментував свою помилку: «У мене розстібнувся ґудзик, я відчув якийсь дискомфорт. Але час минав, потрібно робити постріл. Таке трапилося. [...] Мабуть, хвилювання зіграло якусь роль. Мені важко, чесно. Таке трапляється раз на мільйон і сталося зараз. Важко щось говорити».

НОК України / Twitter

Перемогу ж здобув японець Чжан Чанхуан, встановивши новий олімпійський і світовий рекорд: він набрав 466,0 балів, у Куліша — 402,2.

Зазначимо, що український стрілок у 2016-му здобув срібну медаль на іграх в Ріо-де-Жанейро у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів.