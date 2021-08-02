Украинский стрелок Кулиш претендовал на бронзу на Олимпиаде — однако выстрелил в чужую мишень и занял последнее место

На Олимпийских играх в Токио украинец Сергей Кулиш завершил выступления в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на 50 метров из трех положений. Он претендовал на бронзовую медаль, однако ошибся и выстрелил в чужую мишень, из-за чего занял последнее — восьмое — место в финале.
Об этом сообщает Tribuna.
Кулиш держался в топ-3, однако занял последнее, восьмое, место. Впоследствии Кулиш прокомментировал свою ошибку: «У меня расстегнулась пуговица, я почувствовал некий дискомфорт. Но время шло, нужно делать выстрел. Такое случилось. [...] По-видимому, волнение сыграло какую-то роль. Мне трудно, честно. Такое случается раз на миллион и произошло сейчас. Трудно что-то говорить».
Победу же одержал японец Чжан Чанхуан, установив новый олимпийский и мировой рекорд: он набрал 466,0 баллов, у Кулиша — 402,2.
Отметим, что украинский стрелок в 2016-м завоевал серебряную медаль на играх в Рио-де-Жанейро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.
Перед этим спортсменка из Венесуэлы побила рекорд украинки Инессы Кравец в тройном прыжке, который держался более 25 лет. Венесуэльская легкоатлетка прыгнула на 15 метров 67 сантиметров. Результат Кравец — 15 метров 50 сантиметров.
- Украина получила уже шесть наград на Олимпийских играх. Это серебро пловца Романчука и пять бронз. Первые две завоевали дзюдоистка Дарья Билодид (это первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо) и фехтовальщик Игорь Рейзлин (это первая олимпийская награда среди мужчин в фехтовании шпагой). Третью бронзу Елена Костевич и Олег Омельчук получили в стрельбе из пневматического пистолета. Четвертую медаль получил пловец Михаил Романчук на дистанции 800 метров вольным стилем, а пятую — теннисистка Элина Свитолина (первая в истории украинского тенниса олимпийская медаль).