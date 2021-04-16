Естонський депутат під час обговорень клімату лежав у ліжку та курив електронну сигарету

У четвер, 15 квітня, комісія з навколишнього середовища винесла на обговорення парламенту тему «Кліматично нейтральна Естонія до 2035 року». До виступів були підключені різні експерти, а депутати могли ставити запитання. Тармо Круузімяе був серед них.

Депутат естонської опозиційної партії Isamaa («Батьківщина») Тармо Круузімяе під час обговорень кліматичної нейтральності лежав на ліжку і курив е-сигарету.

Коли підійшла його черга запитувати, канцелярія включила камеру на його компʼютері. У цей момент депутат лежав на ліжку і курив електронну сигарету, а на фоні грала музика.

Круузімяе не зрозумів або не почув, що колеги звертаються саме до нього, і своє запитання так і не поставив: лежав, курив, дивився в екран. Сорочку він теж не надів.

«Це принада і проблема віддаленої роботи. Я вважаю парламент дуже важливим органом. У мене сталося те, що називатися sh * t happens, — зазначив депутат.

Він також сказав, що ніколи не курив електронну сигарету на трибуні або ставлячи запитання, а зараз це робив, бо просто чекав на свою чергу.