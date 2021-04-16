Эстонский депутат во время обсуждений климата лежал в постели и курил электронную сигарету

В четверг, 15 апреля, комиссия по окружающей среде вынесла на обсуждение парламента тему «Климатически нейтральная Эстония до 2035 года?». К выступлениям были подключены различные эксперты, а депутаты могли задавать вопросы. Тармо Круузимяэ был в их числе.

Депутат эстонской оппозиционной партии Isamaa («Отечество») Тармо Круузимяэ во время обсуждений климатической нейтральности лежал на кровати и курил е-сигарету.

Когда подошла его очередь спрашивать, канцелярия включила камеру на его компьютере. В этот момент депутат лежал на кровати и курил электронную сигарету, а на фоне играла музыка.

Круузимяэ не понял или не услышал, что коллеги обращаются именно к нему, и свой вопрос так и не поставил: лежал, курил, смотрел в экран. Рубашку он тоже не надел.

«Это прелесть и беда удаленной работы. Я считаю парламент очень важным органом. У меня произошло то, что называться «sh * t happens», — отметил депутат.

Он также сказал, что никогда не курил электронную сигарету на трибуне или задавая вопросы, а сейчас это делал, потому что просто ждал своей очереди.