У Японії жінка роздавила булочку в магазині та не купила. Її заарештували

У Японії жінку заарештувала за те, що вона роздавила булочку в магазині та пішла, не купивши її.

Про це пише ВВС.

Це трапилось у місті Фукуока на півдні Японії. Жінка каже, що вона просто перевіряла свіжість булочки — легко натиснула на неї пальцем.

Але поліція каже, що жінка зімʼяла пакет із чотирма булочками з чорним кунжутом і вершковим сиром. Хоч упаковка була цілою, одна із булочок помʼялася — і тепер увесь пакет не можна продати.

Власник мінімаркету Lawson стверджував, що бачив, як жінка кілька разів м’яла булочки. Він побачив це і закликав її заплатити $1,2, але та вийшла з магазину. Прослідкувавши за нею близько кілометра, підприємець викликав поліцію. Жінку затримали, її звинувачують у «злочинній шкоді».

Останніми роками японська поліція також затримує пранкерів, які вчиняють «суші-тероризм». У спеціальних ресторанах кайтен-дзуші, де страви подають на стрічковому конвеєрі, вони облизують спільні пляшки із соєвим соусом і чавлять суші, призначені для інших гостей.