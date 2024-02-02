У Японії звільнили директора школи — він сім разів налив каву у велику чашку, хоча заплатив за маленьку

У Японії директора молодшої школи звільнили після того, як дізналися, що він сім разів налив каву у велику чашку, хоча заплатив за маленьку.

Про це пише Business Insider.

Директора спіймали на гарячому ще в грудні 2023 року. Під час обідньої перерви він купив каву за $0,75 в автоматі самообслуговування, однак налив велику порцію за ціною $1,25 — тобто недоплатив 50 центів. Продавець магазину викликав поліцію, коли директор збирався сісти в машину.

Директор зізнався, що зробив це не вперше — з червня 2023 року він налив принаймні сім великих порцій кави за ціною маленьких. На кавову крадіжку його надихнуло те, що працівники магазину цього ні разу не помітили. Він зізнається, що в перший раз налив велику чашку «випадково».

Чоловіка допитала поліція, проте вирішила не висувати звинувачень. Проте зі школи його звільнили за дисциплінарне порушення — він вибачився перед учнями та їхніми родинами, заявивши, що мав бути прикладом і заохочувати школярів до дисципліни.