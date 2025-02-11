Пʼяний працівник японського Мінфіну загубив сумку з даними майже 200 можливих злочинців

Співробітник Міністерства фінансів Японії під час нічної гулянки з колегами втратив робочі документи. Там були конфіденційні дані майже 200 підозрюваних у контрабанді наркотиків.

Про це повідомляє BBC.

Неназваний чоловік у ніч проти 6 лютого випив девʼять келихів пива, розважаючись із колегами в місті Йокогама. Він не помітив, що його сумка зникла, доки не зійшов з поїзда в токійському районі Суміда, де жив, пишуть місцеві медіа.

Того вечора працівник міністерства мав при собі файли з іменами й адресами 187 підозрюваних у контрабанді наркотиків та одержувачів насіння канабісу. Також у сумці лежали ноутбуки з особистою інформацією чоловіка.

У Мінфіні країни заявили, що «глибоко шкодують» про інцидент, який «значно підірвав довіру громадськості». Японці здавна вважають, що алкоголь покращує соціальну взаємодію та допомагає людям почуватися комфортніше. За пляшкою пива чи саке там обговорюють ділові угоди й складні питання.