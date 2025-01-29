У японському місті найняли охоронців, щоб заборонити туристам робити красиві фото

Влада японського міста Отару найняла охоронців, щоб заборонити туристам робити фото на популярній вулиці Фунамі-за. Цього місяця там загинула жінка — вона фотографувала краєвид і не помітила потяг, що нісся на неї.

Про це пише The Guardian.

На Фунамі-за відкривається прекрасний краєвид — на порт і море вдалині. Там зняли культовий японський фільм «Любовний лист» (1995), який став хітом у Китаї та Південній Кореї. Тому вузенька вуличка приваблює безліч туристів.

На вулиці інтенсивний автомобільний рух, а обабіч — будинки. Туристи часто ускладнюють рух автівкам, не даючи їм проїхати, а самі ходять пліч-о-пліч. Вони також проникають на чужу територію, щоб зробити гарні знімки, що непокоїть місцевих.

Місто Отару на острові Хоккайдо, Японія.

У січні 2025 року на Фунамі-за загинула китайська туристка. Вона вийшла на залізничні колії в Отару, щоб сфотографувати місце з фільму «Любовний лист», але не помітила потяг, що наближався. Після цього місцева влада вдалася до серйозних дій — раніше на вулиці стояли лише застережливі таблички, які просили туристів бути уважними.

Популярність Отару злетіла в останні роки. Майже 98 тисяч іноземних туристів провели принаймні одну ніч у місті з квітня 2024 року — це найбільший показник із появи статистики в 1997 році. Імовірно, на Фунамі-за приїжджають ще більше туристів, бо багато з них зупиняються в сусідньому місті Саппоро.