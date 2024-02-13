У Канаді вчителя звинувачують у продажі малюнків учнів на особистому сайті

Одного дня учні монреальської середньої школи Вествуд випадково виявили, що їхній учитель має особистий вебсайт, де продає їхні малюнки, зображені на чашках, чохлах для мобільних телефонів та одязі.

Про це пише The Guardian.

«Уявіть, що ваш 13-річний син повертається сьогодні зі школи додому з історією про те, що його вчитель малювання продає в інтернеті роботи учнів по $94 за малюнок без їхнього попереднього відома!? Це повне божевілля», — поділився емоціями один із батьків.

Учитель, якого канадське медіа CTV News назвало Маріо Перроном, описав себе на власному сайті як «пожиттєвого учня мистецтва» і додав, що його роботи знаходяться в приватних колекціях Канади, США, Іспанії та Італії.

Зараз на сайті вчителя ще можна побачити роботи учнів. Багато з них підписані на кшталту «Моторошний портрет Джулії», «Моторошний портрет Шарлотти». Найімовірніше, це і є імена учнів, які малювали картини. Однак купити ці роботи вже не можна.

Малюнки учнів, виставлені на сайт Маріо Перрона.

Шкільна рада відреагувала на інцидент і заявила, що «знає про ситуацію та дуже серйозно ставиться до цих звинувачень». Там ведуть розслідування.