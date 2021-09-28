Влада одного зі штатів в Індії вирішила боротися зі списуванням на профіспиті й залишила без інтернету 25 мільйонів жителів

В індійському штаті Раджастан близько 25 мільйонів жителів в неділю залишилися без інтернету, оскільки влада вирішила таким чином запобігти шахрайству на іспитах з працевлаштування понад 40 тисяч вчителів.

Про це пише CNN.

По всьому штату відкрилися тисячі тестових центрів, в які на автобусах, організованих урядом, зʼїхалися претенденти на посади. Побоюючись списування на іспиті, влада наказала округам штату запровадити обмеження інтернету, щоб запобігти будь-якому витоку інформації.

В результаті інтернет в штаті був відсутній з 08:00 до 17:00. Зазначається, що для запобігання шахрайству також використовувалося відеоспостереження у всіх центрах тестування. Кандидатам не дозволялося приносити з собою маски для обличчя; після прибуття вони мали викинути свої маски, а потім використовувати маски, надані в центрі тестування.

Це не перший раз, коли в Раджастані відключають інтернет, щоб не допустити шахрайства. Подібне сталося у 2018 році під час переатестації поліцейських. Тоді відсутність доступу до мережі призвела до зупинки банківської та логістичної галузі.