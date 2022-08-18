У Китаї звільнили вчительку через появу кота в кадрі під час онлайн-уроку. Суд призначив їй $6 тисяч компенсації

У Китаї, у місті Гуанчжоу вчителька малювання Луо відсудила $6 тисяч у справі про несправедливе звільнення через появу кішки під час онлайн-уроку.

Про це повідомляє BBC.

Інцидент з кішкою стався в червні 2021 року. Вона під час уроку пʼять разів стрибала в полі зору камери.

Освітня технологічна компанія, яка проводила віртуальні уроки, звільнила вчительку, пославшись на раптову появу кішки на екрані як причину. Компанія заявила, що Луо займалась «ненавчальною діяльністю» під час уроків, а також запізнилася на 10 хвилин на попереднє заняття. Луо оскаржила це рішення в суді, але компанія відмовилася ухвалити наказ про компенсацію вчителю за несправедливе звільнення та оскаржила його в суді.

Зрештою суддя заявив, що якщо роботодавці вимагають, щоб їхні співробітники працювали з дому, у них не повинно бути таких же очікувань, як до роботи з офісу. «Правила роботодавця повинні не тільки відповідати законам, але й бути справедливими та розумними», — заявила суддя.