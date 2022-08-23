У Китаї покарали 27 людей за ілюстрації у підручнику з математики. На них — задерта спідниця та хлопчик хапає дівчинку

У Китаї покарали 27 людей за публікацію підручника з математики, який став вірусним через «трагічно потворні» ілюстрації.

Про це повідомляє The Guardian.

Група від Міністерства освіти провела багатомісячне розслідування, яке показало, що книги були «некрасивими», а деякі ілюстрації були «досить потворними» та «не відображали належним чином сонячний образ китайських дітей».

У результаті 27 людей визнали такими, що «нехтують своїми обовʼязками», вони понесли покарання, у тому числі президент видавництва, якому винесли формальні стягнення, які можуть вплинути на його становище як члена партії та на майбутню зайнятість. Головному редактору та завідувачці редакції математичного факультету також винесли догану і звільнили. Студії ілюстраторів і дизайнерів, які працювали над цією книжкою, більше не будуть залучати до такої або схожої роботи.