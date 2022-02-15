В Малайзии самолет сменил направление из-за змеи на борту

Пекельце

William Hook / Unsplash

В Малайзии сменили внутренний рейс авиакомпании AirAsia после того, как борту обнаружили змею. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел 10 февраля. Самолет направлялся из города Куала-Лумпур в Тавау. Несколько пассажиров заметили, что на борту самолета находится змея, и опубликовали в социальных сетях видео, как змея скользит по световым панелям самолета.

Как только пилот узнал о «зайце» на борту, самолет перенаправили в город Кучинг. Там его дезинфицировали и, вероятно, убрали змею.

«Это очень редкий инцидент, который иногда может происходить на любом самолете», — сказал капитан самолета в комментарии CNN.

Случаи со змеями на борту самолетов редки, но все же случаются. Так, например, в 2012 году пассажир, который был владельцем магазина для рептилий, провез контрабандой кобру в ручной клади рейса Egyptair. Мужчину разоблачили тогда, когда змея вырвалась на волю и укусила его за руку.

Змеи также нечаянно попадают в самолеты: в 2016 году шотландка возвращалась из отпуска в Австралии и уже в воздухе поняла, что в ее обуви находится пятнистый питон (не ядовитый).