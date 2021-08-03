В Польше самолет Ryanair оставил в аэропорту 30 пассажиров. Очевидцы говорят, что пилот махал им средним пальцем

30 пассажиров в аэропорту польского Гданьска не смогли вылететь рейсом Ryanair в Бургас (Болгария), поскольку пилот самолета отказался пустить их на борт.

Об этом сообщает RFM24.

Пассажиры рассказали, что прибыли в аэропорт за 2,5 часа до рейса. На стойке регистрации собралось несколько сотен человек, которые одновременно вылетали тремя разными рейсами Ryanair. Всех их обслуживали только трое сотрудников, что привело к длинным очередям. Однако сотрудники аэропорта забрали весь багаж, выдали пассажирам посадочные талоны, после чего они прошли паспортный контроль.

Одна из пассажирок рассказала, что на каждом этапе контроля их уверяли, что, несмотря на задержку, багаж не полетит без пассажиров. Но непосредственно перед входом на борт самолета капитан сообщил 30 туристам, что опаздывает на полтора часа и больше никого не пустит в самолет. «Он помахал нам средним пальцем и улетел. С нашим багажом», — заявил один из пассажиров.

Представитель Ryanair заявил туристам, что они могут бесплатно забронировать билеты на следующий рейс до Бургаса, который полетит в среду. При этом оказалось, что на борту того рейса не хватает места для всех. Пассажиры пробыли в аэропорту почти до полуночи и жалуются, что тем, кто не смог вылететь, не предложили ни гостиницы, ни даже воды.