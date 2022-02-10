В Нигерии религиозная полиция уничтожила почти четыре миллиона бутылок пива

Пекельце

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В Нигерии, в городе Кано, религиозная полиция уничтожила почти четыре миллиона бутылок пива в рамках борьбы с алкоголем. Об этом сообщает BBC.

Шариатская полиция, известная как Хисба, часто уничтожает конфискованный алкоголь и наркотики, но улов в среду, 9 февраля, был одним из самых больших за все время борьбы с алкоголем. Пиво изъяли из грузовиков, прибывших с преимущественно христианского юга.

В рамках борьбы с опьяняющими веществами они уничтожили бульдозерами 3 873 163 бутылки пива и других видов алкоголя. Затем полицейские подожгли раздавленные останки и разрешили огню гореть до ночи.

За действом наблюдала толпа, кричавшая «Аллах Акбар» («Бог великий»).

Кано — преимущественно мусульманский город. Алкоголь запрещен в нем с 2001 года. Это один из десятков штатов преимущественно мусульманского севера Нигерии, в которых введена строгая версия законов шариата.