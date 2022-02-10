У Нігерії релігійна поліція знищила майже чотири мільйони пляшок пива

У Нігерії, у місті Кано релігійна поліція знищила майже чотири мільйони пляшок пива у рамках боротьби з алкоголем. Про це повідомляє BBC.

Шаріатська поліція, відома як Хісба, часто знищує конфіскований алкоголь і наркотики, але улов у середу, 9 лютого, був одним із найбільших за весь час боротьби з алкоголем. Пиво вилучили з вантажівок, які прибули з переважно християнського півдня.