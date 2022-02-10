В Нигерии религиозная полиция уничтожила почти четыре миллиона бутылок пива

В Нигерии, в городе Кано, религиозная полиция уничтожила почти четыре миллиона бутылок пива в рамках борьбы с алкоголем. Об этом сообщает BBC.

Шариатская полиция, известная как Хисба, часто уничтожает конфискованный алкоголь и наркотики, но улов в среду, 9 февраля, был одним из самых больших за все время борьбы с алкоголем. Пиво изъяли из грузовиков, прибывших с преимущественно христианского юга.