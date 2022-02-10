В Нигерии религиозная полиция уничтожила почти четыре миллиона бутылок пива

В Нигерии, в городе Кано, религиозная полиция уничтожила почти четыре миллиона бутылок пива в рамках борьбы с алкоголем. Об этом сообщает BBC.
Шариатская полиция, известная как Хисба, часто уничтожает конфискованный алкоголь и наркотики, но улов в среду, 9 февраля, был одним из самых больших за все время борьбы с алкоголем. Пиво изъяли из грузовиков, прибывших с преимущественно христианского юга.
В рамках борьбы с опьяняющими веществами они уничтожили бульдозерами 3 873 163 бутылки пива и других видов алкоголя. Затем полицейские подожгли раздавленные останки и разрешили огню гореть до ночи.
За действом наблюдала толпа, кричавшая «Аллах Акбар» («Бог великий»).
Кано — преимущественно мусульманский город. Алкоголь запрещен в нем с 2001 года. Это один из десятков штатов преимущественно мусульманского севера Нигерии, в которых введена строгая версия законов шариата.
- В январе 2022 года в столице Афганистана, городе Кабул, представители движения «Талибан» вылили около трех тысяч литров спиртного в канал — так они борются с продажей алкоголя в стране.