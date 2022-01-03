В Афганістані таліби вилили в канал три тисячі літрів спиртного

У столиці Афганістанумісті Кабул представники руху «Талібан» вилили близько трьох тисяч літрів спиртного в канал — так вони борються із продажем алкоголю у країні.

Про це повідомляє The Guardian.

Головне управління розвідки опублікувало у Twitter відео, на якому видно, як його представники виливають у канал алкоголь, що зберігався в бочках.

«Мусульмани повинні серйозно утримуватися від виробництва та продажу алкоголю», — сказав релігійний діяч у відео. У кого саме вилучили алкоголь і коли саме його вилили — невідомо. Але в заяві розвідки йдеться, що під час «операції» заарештували трьох дилерів.

Продаж і вживання алкоголю були заборонені в Афганістані навіть за попереднього режиму, який підтримував Захід, але таліби більш жорстко протистоять спиртному. Відколи ісламісти захопили владу 15 серпня 2021 року, почастішали рейди, зокрема щодо людей із наркозалежністю.