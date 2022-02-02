УЕФА отозвала претензии к немецкому заведению из-за названия пиццы «Лига шампиньонов»

Пекельце

Lavi Perchik / Unsplash

Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА отозвал претензию на название замороженной пиццы «Лига шампиньонов» (Champignons League), что похоже на ежегодный футбольный турнир между европейскими странами — Лига чемпионов.

Об этом заведение сообщило в Instagram.

Жалоба была к немецкой пиццерии Pizza Wolke в городе Гиссен (недалеко от Франкфурта). Заведение в январе получило жалобу от юриста, который действовал от имени УЕФА, с просьбой прекратить использовать название «Лига шампиньонов» для своей грибной пиццы. Тогда юристы предложили отказаться от этого названия, если нет, был бы судебный иск.

BBC пишет, что УЕФА, судя по всему, передумала и обвинила в этом решении «чрезмерно усердного местного агента».

«Очевидно, что УЕФА серьезно относится к защите своей интеллектуальной собственности, но этот случай, похоже, является чрезвычайно тщательной деятельностью местного агента по вопросам товарных знаков, который действует слишком поспешно. Лига чемпионов может счастливо жить рядом с аппетитно звучащей пиццей», — в итоге сообщили в УЕФА.